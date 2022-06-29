Нам потрібно більше зброї. Альтернативи немає, - Резніков

Про це Олексій Резніков розповів у Facebook.

"Ми живемо у страшний і дивний час! На фронті окупанта нищать надсучасні артилерійські системи поруч із зенітними установками, яким по 80 років. З ними разом "Смерть ворогам" роблять з трофейної російської зброї. Коли про перемогу України будуть писати книги та знімати кіно, консультанти-експерти з озброєння не будуть спати тижнями. Проте, можна чітко констатувати – Українська Армія невпинно переходить на західне озброєння та на сучасні моделі його використання, тоді як Росія стрімко прямує до раннього палеоліту", - наголосив міністр.

"Але мушу сказати прямо — нам потрібно більше зброї. Російська армія велика і для того, щоб знизити загрозу для всього світу, нам треба її зупинити. Альтернативи, схоже, нема. А країна-терорист є, і вона все ще вкрай агресивна", - заявив Резніков.

29 червня волонтер Притула обговорив з міністром оборони варіанти розподілу коштів, зібраних на "Народний Байрактар". Україна отримала їх безплатно.

29 червня Петро Порошенко в інтерв’ю Bild заявив, що Путін – міжнародний терорист, він нічим не відрізняється від бен Ладена.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресбрифінгу з саміту НАТО у Мадриді заявив, що Альянс допоможе модернізувати військове оснащення української армії в довгостроковій перспективі та тримає свої двері відкритими, зокрема, щодо членства України в Альянсі.

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