Нам терміново потрібно більше зброї, щоб врятувати життя українців, - Кулеба про братські поховання в Ізюмі
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Захід надати Україні більше зброї після виявлення братських поховань у звільненому Ізюмі на Харківщині
Про це Кулеба написав у twitter.
"Братські поховання в Ізюмі доводять, що щоразу, коли ми звільняємо території, є свідчення жахливих злочинів Росії. Можна лише уявити, через яке пекло досі проходять люди на інших окупованих Росією територіях. Нам терміново потрібно більше зброї, щоб звільнити їх і врятувати їхнє життя" - написав Кулеба.
- 16 вересня на звільненій території Харківської області правоохоронці виявили біля Ізюма місце масового поховання з 445 могилами.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на місці масового поховання біля Ізюма вже знайдено понад 440 могил
- В деокупованому Ізюмі розпочали ексгумацію тіл у місцях масового поховання.
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