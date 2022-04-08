Нам треба створити "список Бучі". Весь світ має обʼєднатися, щоб ідентифікувати всіх цих варварів, - Порошенко
Петро Порошенко в ефірі Sky News закликав світ створити "Список Бучі" за прикладом "Списку Магнітського"
Про це повідомляють на сайті Європейської Солідарності.
За його словами, російські убивці, які катували та розстрілювали українців у Бучі та інших населених пунктах, мають понести покарання.
"Трагедія в Бучі, де сотні й сотні цивільних осіб були вбиті у цій кривавій різанині, змінила природу війни. І що ж тепер ми потребуємо? Нам точно потрібні міжнародні санкції. Санкції, які були б руйнівними для Путіна. Нам також потрібен "список Бучі". Весь світ має обʼєднатися з тим, щоб ідентифікувати всіх тих варварів, які вбивали українських жінок, хто їх гвалтував, тим більше на очах їхніх дітей, тих хто вбивав і жінок, і дітей, і людей літнього віку та залишали їх лежати просто на вулиці",- сказав Порошенко.
Список Магнітського — перелік осіб, які є відповідальними за утримання під вартою, жорстоке поводження та смерть аудитора Сергія Магнітського, а також інші грубі порушення прав людини у РФ.
- Нагадаємо, 7 квітня Петро Порошенко подякував європейським партнерам за підтримку і привітав схвалення Європейським парламентом потужної програмної Резолюції щодо підтримки України.
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