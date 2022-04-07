Підтримую бачення Європарламентом "формули перемоги": більше зброї Україні, тотальне енергетичне ембарго для агресора, – Порошенко
Петро Порошенко подякував європейським партнерам за підтримку і привітав схвалення Європейським парламентом потужної програмної Резолюції щодо підтримки України
Про це він написав на своїй facebook-сторінці.
"Вдячний за рішучість і сміливість наших європейських партнерів та союзників, які демонструють незмінну єдність та солідарність з українським народом у боротьбі з російською навалою", – написав Порошенко.
Він наголосив, що повністю підтримує та поділяє бачення Європарламентом "формули перемоги": більше зброї Україні, більш болючі та нестерпніші санкції проти Росії, зокрема тотальне енергетичне ембарго та повна міжнародна ізоляція агресора, більша координація санкційного режиму та залучення до санкційного режиму третіх держав, більше допомоги Україні, зокрема новий план Маршала на відбудову нашої держави, а також швидке надання Україні статусу країни-кандидата на членство в Європейському Союзі.
"Продовжуватиму активно просувати цей порядок денний у своїх особистих і міжпартійних контактах по лінії Європейської народної партії та Міжнародного демократичного союзу. Разом ми обов’язково переможемо!" – додав Порошенко.
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