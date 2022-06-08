Нам вдалось забрати тіла загиблих воїнів з Азовсталі, наступним кроком має бути повернення наших воїнів із полону, - сестра бійця "Азову"
Сестра начальника штаба та першого заступника командира полку Азов, майора Богдана Кротевича Сандра Кротевич переконана, що процес щодо обміну бійців Азовсталі триває, зараз найважливіше, щоб влада та суспільство не забувала говорити про це та діяти в напрямку обміну наших воїнів
Таку думку вона висловила в етері Еспресо.
"Тільки зараз українській стороні вдалось домовитись зі стороною ворога забрати хоча б тіла наших воїнів. Нарешті провели обмін тілами. Багато хлопців, які віддали життя за нашу державу, за нас, повернулись до Києва. Зараз проходить процес упізнання через ДНК. Багато хто з родичів отримує хоча б тіла своїх рідних і зможуть їх з гідністю поховати", - розповіла Кротевич.
Сестра бійця сподівається, що найближчим часом Україна з допомогою інших держав зможе забезпечити повернення наших поранених бійців з Азовсталі, які зараз перебувають в полоні російських загарбників.
"Сподіваюсь вдасться розв’язати питання і провести наступний обмін, зокрема українських хлопців та дівчат, які були поранені та перебували на Азовсталі. Далі по плану мали б обмінюватись жінки, й потім всі інші", - додала вона.
Також Сандра Кротевич наголосила, що як і влада, так і суспільство не може зараз забувати про воїнів Азовсталі, адже розголос - це один з інструментів, завдяки яким наші поранені бійці будуть звільнені.
"Зараз найголовніше, щоб наш президент, наші високопосадовці зайнялись цим питанням і не забували про це", - сказала Кротевич.
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