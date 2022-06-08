Таку думку вона висловила в етері Еспресо.



"Тільки зараз українській стороні вдалось домовитись зі стороною ворога забрати хоча б тіла наших воїнів. Нарешті провели обмін тілами. Багато хлопців, які віддали життя за нашу державу, за нас, повернулись до Києва. Зараз проходить процес упізнання через ДНК. Багато хто з родичів отримує хоча б тіла своїх рідних і зможуть їх з гідністю поховати", - розповіла Кротевич.



Сестра бійця сподівається, що найближчим часом Україна з допомогою інших держав зможе забезпечити повернення наших поранених бійців з Азовсталі, які зараз перебувають в полоні російських загарбників.



"Сподіваюсь вдасться розв’язати питання і провести наступний обмін, зокрема українських хлопців та дівчат, які були поранені та перебували на Азовсталі. Далі по плану мали б обмінюватись жінки, й потім всі інші", - додала вона.



Також Сандра Кротевич наголосила, що як і влада, так і суспільство не може зараз забувати про воїнів Азовсталі, адже розголос - це один з інструментів, завдяки яким наші поранені бійці будуть звільнені.



"Зараз найголовніше, щоб наш президент, наші високопосадовці зайнялись цим питанням і не забували про це", - сказала Кротевич.

У полоні росіян перебувають більше ніж 2,5 тисячі українських військових, які вийшли з заводу "Азовсталь" у Маріуполі



Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повертає тіла загиблих захисників Маріуполя. Зокрема Україна повернула 210 тіл загиблих військових, більшість - захисники Маріуполя