Наміри росіян мобілізувати 300 тисяч будуть суттєвим тромбом для російської системи військової підготовки, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що 3-й армійський корпус є лакмусовим папірцем, через призму якого можна дивитися на подальшу ефективність мобілізації у РФ, тому що за чотирі місяці цей корпус чисельністю у 15 тсяч був зформований тільки на 40%
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Якщо говорити про часткову мобілізацію у РФ через призму їх військових потужностей, то не варто переоцінювати значення цього кроку. Є певний ефект, з точки зору, спроби створити додаткові батоги у Росії, аби мати можливість компенсувати втрати російської армії. Але темпи відновлення втрат противника, за рахунок часткової мобілізації, будуть достатньо повільними", - прокоментував військовий експерт.
Сергій Згурець нагадав, що перед вторгненням в Україну російська армія нараховувала 180 тисяч особового складу, а за ці місяці війни вони зазнали суттєвих втрат, тому вживали різних способів для компенсації втрачених військових та техніки.
"Ефективність набору особового складу у росіян була низькою, тому що були короткі терміни підготовки. А зараз вони мають наміри мобілізувати 300 тисяч, адже така кількість буде суттєвим тромбом для російської системи військової підготовки, яка вже деградувала. Якщо вони йдуть по варіанту більш-менш нормальної підготовки, то це буде від трьох до шести місяців. А якщо вони будуть набирати та кидати відразу ці мобілізовані резерви, то це не підвищить можливості російської армії та не змінить динаміку на лінії фронту, відповідно, створить напруження у російському суспільстві", - пояснив військовий аналітик.
Згурець вважає можливим варіантом, що під час завершення періоду призову росіяни також мобілізують тих строковиків, що прослужили рік, відповідно, їх не будуть звільняти, а залишать, щоб потім перекинути на інші напрямки. А щодо нових мобілізованих, то їх поки ще нема, але якщо з них будуть формувати нові підрозділи, то потрібен певний час.
"Як ми бачили по 3-му армійському корпусу, який готувався аж чотири місяці з чисельністю у 15 тисяч, що навіть після чотирьох місяців, нам відомо про сформованість цих підрозділів на 40%. Тобто 3-й армійський корпус є лакмусовим папірцем, через призму якого можна дивитися на подальшу ефективність мобілізації у РФ", - зауважив військовий експерт.
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