Напад на журналістів "Схем": оголошено підозру третьому фігуранту
Працівнику охорони "Укрексімбанку" повідомили про підозру в перешкоджанні роботі журналістів програми "Схеми"
Про це повідомила Київська міська прокуратура у Telegram.
"За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури працівнику охорони банку, повідомлено про підозру за перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, на знімальну групу програми "Схеми" здійснили напад під час інтерв'ю з головою "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті.
- В "Укрексімбанку" напад на журналістів "Схем" у кабінеті голови правління Євгенія Мецгера пояснили "незаконним заволодінням банківською таємницею".
- Згодом, "Схеми" відновили відео нападу на журналістів у кабінеті керівника "Укрексімбанку", яке намагалися видалити співробітники фінустанови.
- Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер склав повноваження на час розслідування нападу на знімальну групу "Схем".
- Прокуратура підготувала підозри щодо нападу на журналістів "Схем" у кабінеті голови "Укрексімбанку".
- Голові правління "Укрексімбанку" Євгену Мецгеру вручили нову підозру у справі нападу на журналістів програми "Схеми".
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