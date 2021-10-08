Напад на журналістів "Схем": оголошено підозру третьому фігуранту

Про це повідомила Київська міська прокуратура у Telegram.



"За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури працівнику охорони банку, повідомлено про підозру за перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень", - йдеться у повідомленні.

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