Напередодні повномасштабного вторгнення літак "Мрія" мали відправити в Німеччину, але екіпажу не дозволили, - Bild
Найбільший у світі вантажний літак АН-225 "Мрія" перед 24 лютого 2022 року мали відправити до аеропорту Лейпцига: за день до цього екіпажу не дозволили відліт
Про це пише німецьке видання Bild.
За інформацією Bild, міжнародний аеропорт Лейпцига Галле ще за місяць перед початком повномасштабного вторгнення підготував місця для паркування літаків України.
Представник аеропорту Галле Уве Шухарт повідомив, що 21 лютого план евакуації було затверджено, розмови про відправлення літака велися ще за кілька тижнів до цього.
"Вже було відомо, що Лейпциг стане портом порятунку для "Мрії". Екіпаж і пілоти сиділи в повністю заправленому паливом вантажному судні ввечері напередодні початку війни, але, за словами капітана Дмитра Антонова, їм не дозволили злетіти за вказівкою вищого керівництва", - ствердили автори видання.
"Для літака ("Мрія" - ред.) аеропорт Лейпциг/Галле став другою домівкою. З 2008 року він приземлявся тут 32 рази, частіше, ніж будь-де в Німеччині. У листопаді 2021 року літак доставив 3,5 мільйона швидких тестів від коронавірусу; востаннє він був у найбільшому аеропорту Саксонії 18 січня", - зазначили журналісти.
- У лютому в ході наступу російських військ на Київ, був знищений найбільший літак світу Ан-225 "Мрія".
- У квітні речниця ДП "Антонов" Лариса Дроздова в ефірі Еспресо розповіла, що "Мрію" не змогли підняти в небо через загрозу втратити екіпаж.
- Станом на 18 жовтня було відомо, що Служба безпеки України з'ясовує обставини знищення літака АН-225 "Мрія", зокрема те, чому керівництво ДП "Антонов" не вжило необхідних заходів для його збереження.
- У напрямку будівництва другого літака Ан-225 "Мрія" замість того, що був знищений росіянами під час бойових дій у Гостомелі, наразі почалися конструкторські роботи.
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