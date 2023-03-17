Про це пише німецьке видання Bild.

За інформацією Bild, міжнародний аеропорт Лейпцига Галле ще за місяць перед початком повномасштабного вторгнення підготував місця для паркування літаків України.

Представник аеропорту Галле Уве Шухарт повідомив, що 21 лютого план евакуації було затверджено, розмови про відправлення літака велися ще за кілька тижнів до цього.

"Вже було відомо, що Лейпциг стане портом порятунку для "Мрії". Екіпаж і пілоти сиділи в повністю заправленому паливом вантажному судні ввечері напередодні початку війни, але, за словами капітана Дмитра Антонова, їм не дозволили злетіти за вказівкою вищого керівництва", - ствердили автори видання.

"Для літака ("Мрія" - ред.) аеропорт Лейпциг/Галле став другою домівкою. З 2008 року він приземлявся тут 32 рази, частіше, ніж будь-де в Німеччині. У листопаді 2021 року літак доставив 3,5 мільйона швидких тестів від коронавірусу; востаннє він був у найбільшому аеропорту Саксонії 18 січня", - зазначили журналісти.