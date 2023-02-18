Напередодні проросійської акції у Кишеневі затримали відповідальних за підкуп демонстрантів

Про це повідомило видання NewsMaker.

Стало відомо, що обшуки відбувалися в різних районах країни в будинках членів фракції "Шор", які, як стверджує прокуратура, залучені до розподілу величезних сум грошей для підкупу учасників протестів, що проводяться партією з вересня 2022 року, а також запланованого на завтра, 19 лютого.

Як зазначили в прокуратурі, затриманих обвинувачують у співучасті в отриманні партією грошей від організованої злочинної групи, за це їм загрожує до 7 років в'язниці.

Як повідомили в прокуратурі, протягом минулих місяців за допомогою спеціальних технічних засобів вдалося задокументувати кілька епізодів, у яких члени організованої злочинної групи передали членам і активістам "Шор" понад 3,3 млн леїв, €61 тис. і $55 тис.

Партія "Шор" назвала затримання членів партії "новою хвилею репресій і залякування всього за день до проведення мирного мітингу".

"Тваринний страх режиму Санду-PAS перед власним народом, який перебуває за межею бідності, змушує його використовувати всі інструменти поліцейської держави проти мирних громадян", - заявили у пресслужбі "Шор".

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Також видання повідомляє, що Генінспекторат поліції попередив у зв'язку із запланованим 19 лютого протестом "Руху для народу", до якого входять і члени партії "Шор", що поліцейські "не допустять провокацій або агресії в будь-якій формі, зокрема проти своїх співробітників".

Зазначається, що під час акції 19 лютого поліція забезпечуватиме громадський порядок і безпеку громадян, регулюватиме рух транспорту та забезпечуватиме безперешкодне проведення заходу.

Там закликали учасників протесту "мирним шляхом використовувати своє право на свободу слова, дотримуватися вказівок працівників правоохоронних органів, обмежень, запроваджених владою, не дозволяти собі повідомлень, що підбурюють до агресії, насильства або інших небезпечних для безпеки громадян дій".

Правоохоронці попередили, що тих, хто порушуватиме правила проведення мирних акцій, притягнуть до відповідальності відповідно до закону.

Також поліція попередила пасажироперевізників, які мають намір доставити до столиці людей із різних населених пунктів, про те, щоб вони пересвідчилися, що всі їхні документи в порядку, а одразу після висадки людей припарковували транспортні засоби в спеціально відведених місцях і не перекривали під'їзні шляхи.

"Запевняємо вас, що поліція втручатиметься та припинятиме будь-які дії, що загрожуватимуть безпеці громадян або учасників заходу", - попередили в поліції.

Згідно із відкритими даними, родина Ілана Шора, голови однойменної партії "Шор", перебуває у близьких стосунках з родиною речника Кремля Дмитра Пєскова.