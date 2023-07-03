Наративи Кремля підтримують не лише Орбан та Сіярто, а й угорці,- дипломат Огризко
Дипломат Володимир Огризко переконаний, що більшість угорців підтримують проросійську та антиєвропейську політику свого уряду
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Останнім часом, коли ми з колегами говоримо про Угорщину, то часто ставимо питання чи самі угорці хочуть змінити владу. Насправді ж, проблема полягає в тому, що всі заяви та дії Орбана й Сіярто є не лише позицією їх самих. Це так само і позиція угорців, які їх підтримують. Судячи з усього угорцям подаються такі одіозні, проросійські та антиєвропейські політики", - пояснив Огризко.
Дипломат наголосив, що угорці можуть змінити свою позицію до Орбана в разі погіршення економічної ситуації
"Проте шанс змінити позицію угорців залишається. Поки що баланс 50 на 50 з деякою перевагою теперішньої влади. Однак, на мою думку, в разі погіршення соціально-економічної ситуації в Угорщині, угорці зроблять правильний вибір на користь адекватних політиків", - додав він.
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