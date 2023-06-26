Про це він сказав 26 червня на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі.

"На його думку, неприйнятним є те, що уряд Києва, який очікує на членство в ЄС, вніс найбільшу фінансову установу Угорщини до "чорного списку". Петер Сіярто сказав, що він вказав іншим міністрам закордонних справ ЄС, що вони повинні висловити вимогу Україні, щоб OTP вилучили з реєстру", - зазначає угорське видання.

Сіярто заявив, що Венеціанська комісія дійшла висновку про утиски угорської меншини на Закарпатті, тому, на його думку, "Київ навіть не відповідає умовам членства в ЄС".

Раніше Угорщина блокувала 11-й пакет санкцій проти РФ.

11-й пакет санкцій проти РФ мали ухвалити до кінця травня, однак Будапешт зажадав виключити з переліку три угорські компанії. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що через включення Україною угорського OTP Bank до переліку спонсорів війни Будапешту буде важко домовитися з Євросоюзом про нові санкції проти РФ.

21 червня посли ЄС узгодили новий пакет санкцій проти Росії, який передбачає усунення лазівок, що допомагають окупантам обходити раніше накладені обмеження. Угорщина підтримала пакет обмежень, але заявила, що повернеться до питання виключення свого банку з "чорного списку", зокрема, під час обговорення нового траншу ЄС для України з Європейського фонду миру.

Новий пакет санкцій проти РФ набув чинності 23 червня.