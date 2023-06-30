Про це політик сказав одному з угорських видань.

"Я кажу, пройшло півтора року, результат нульовий, навіть негативний. Ми не перемогли Росію, російське політичне керівництво на місці, російська економіка завдяки цьому йде дуже добре – для порівняння, ми страждаємо від високої інфляції, у нас більше немає грошей, аби підтримувати українців", - заявив Орбан.

За словами очільника угорського уряду, необхідні припинення вогню та мирні переговори, оскільки інакше "загине багато людей". Він закликав ЄС більше не давати грошей Україні "для війни, якої не повинно було бути".

Варто зазначити, що Орбан регулярно робить заяви, які принижуть українців та їхню боротьбу з окупантами. Так, у квітні політик назвав Україну "неіснуючою у фінансовому плані державою". Він сказав, що Україна виплачує пенсії та зарплати тільки завдяки коштам, які виділяє ЄС, зокрема й Угорщина.

У травні Орбан висловив переконання, що навряд чи хтось зможе перемогти Росію, а днями заявив, що співпраця Заходу та України є провальною, а остання не є суверенною державою.

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