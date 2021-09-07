Нардеп-борець Беленюк назвав головну невдачу Зеленського
Український борець і народний депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк розповів про головну невдачу Володимира Зеленського на посаді президента України
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на YouTube-канал "ОтДушиВДушу".
За словами Беленюка, Зеленський помилився з людьми, "яких привів у Верховну Раду".
"Складно судити. Думаю, якби йому запропонували складати список своєї фракції, він би зробив його з зовсім іншими людьми. Якийсь відсоток був би точною інший. Це те, що я бачу. Та ротація, яка відбувалася і до сих пір відбуваються скандали у Верховній Раді, - це показує, що були допущені можливі кадрові помилки в складанні списку", - сказав Беленюк.
30-річний Жан Беленюк є дворазовим чемпіоном світу з греко-римської боротьби і народним депутатом від "Слуги народу". Спортсмен поєднує виступи з політичною кар’єрою.
На Олімпіаді-2020 Беленюк приніс Україні єдину золоту медаль.
- Нагадаємо, 4 серпня Жан Беленюк у фіналі Олімпійських ігор переміг Віктора Лорінца з Угорщини та приніс Україні перше золото у Токіо.
- 13 серпня в середмісті Києва невідомі намагались спровокувати конфлікт з олімпійським чемпіоном Жаном Беленюком на підставі кольору його шкіри.
- Президент Володимир Зеленський закликав поліцейських "жорстко реагувати на такі випадки".
- 17 серпня міністр оборони України Андрій Таран нагородив олімпійського чемпіона Жана Беленюка званням "старшого лейтенанта".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.65
Купівля 26.65Продаж 26.9
-
EUR
Купівля 31.5Продаж 31.9
- Актуальне
- Важливе