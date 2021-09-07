Нардеп-борець Беленюк назвав головну невдачу Зеленського

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на YouTube-канал "ОтДушиВДушу".



За словами Беленюка, Зеленський помилився з людьми, "яких привів у Верховну Раду".



"Складно судити. Думаю, якби йому запропонували складати список своєї фракції, він би зробив його з зовсім іншими людьми. Якийсь відсоток був би точною інший. Це те, що я бачу. Та ротація, яка відбувалася і до сих пір відбуваються скандали у Верховній Раді, - це показує, що були допущені можливі кадрові помилки в складанні списку", - сказав Беленюк.

30-річний Жан Беленюк є дворазовим чемпіоном світу з греко-римської боротьби і народним депутатом від "Слуги народу". Спортсмен поєднує виступи з політичною кар’єрою.



На Олімпіаді-2020 Беленюк приніс Україні єдину золоту медаль.

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