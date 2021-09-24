Нардеп-борець Беленюк поскаржився, що його золото на Олімпіаді-2020 "страшний сон" для деяких людей

Про це повідомляє Sport.ua.



За словами Беленюка, він не всіх порадував здобуттям золотої медалі.



"Дивлячись у вічі, раділи всі. Підкреслюючи, що вони завжди були поряд. А що в кого на душі, можна лише здогадуватися, а відчуттями можу припустити, що такий результат, коли Україна здобула лише одне золото і те золото моє, - це страшний сон для деяких людей. Мені здається, що для декого було б ліпше, щоб золота ми не здобули зовсім, або щоб чемпіонів у нас було двоє-троє. Лише не один я", - сказав Беленюк.



30-річний Жан Беленюк є дворазовим чемпіоном світу з греко-римської боротьби і народним депутатом від "Слуги народу". Спортсмен поєднує виступи з політичною кар’єрою.



На Олімпіаді-2020 Беленюк приніс Україні єдину золоту медаль.

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