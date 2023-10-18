Нардеп Веніславський передумав ініціювати покарання для чоловіків, які виїхали за кордон під час війни
Представник президента в Раді, нардеп Федір Веніславський змінив думку щодо покарання для ухилянтів, зазначивши, що тоді чоловіки передумають повертатися в Україну
Про це він сказав ВВС.
Веніславський розповів, що планував зареєструвати законопроєкт, відповідно до якого ті, хто залишив територію України й не повернувся під час воєнного стану, можуть отримати кримінальне покарання.
"Я був щиро переконаний, що це може бути. Потім, коли почалася дискусія, зрозумів, що таким чином ми ж можемо не лише стимулювати повернення – ми можемо відрізати бажання взагалі повертатися в Україну", - сказав нардеп.
Він зазначив, що змінив думку про те, що всі, хто виїхав, – злочинці.
"Після війни нам необхідно забезпечувати, скажімо так, демографічну політику, збереження щонайменше нашої української нації. Тож покарання може мати зворотний ефект", - висловився Веніславський.
Відповідаючи на запитання щодо можливості екстрадиції ухилянтів, нардеп наголосив на необхідності доводити факт злочину в кожному конкретному випадку й залучати складні міжнародні механізми.
"Офіс генерального прокурора має звертатись до компетентного органу країни перебування із запитом про повернення. І лише тоді можна говорити про якісь примусові повернення громадян. Але сподіватись, що це буде масово, – немає таких підстав", - сказав нардеп.
Також він зазначив, що екстрадиція - тривалий процес, який розтягнеться на роки.
"Західні країни – це правові процедури, тож усе це може розтягнутися на дуже тривалий час. Масового повернення через механізм міжнародної правової допомоги я як юрист не бачу", - резюмував Веніславський.
- 1 вересня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія висловився стосовно можливої екстрадиції українців, які незаконно покинули країну. "Вони будуть нести відповідальність згідно з законами за давання хабаря, за підробку документів, за ухилення від мобілізації", – сказав політик.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.43 Купівля 37.43Продаж 38.15
- EUR Купівля 39.57Продаж 40.71
- Актуальне
- Важливе