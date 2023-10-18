Нардеп Веніславський передумав ініціювати покарання для чоловіків, які виїхали за кордон під час війни

Про це він сказав ВВС.

Веніславський розповів, що планував зареєструвати законопроєкт, відповідно до якого ті, хто залишив територію України й не повернувся під час воєнного стану, можуть отримати кримінальне покарання.

"Я був щиро переконаний, що це може бути. Потім, коли почалася дискусія, зрозумів, що таким чином ми ж можемо не лише стимулювати повернення – ми можемо відрізати бажання взагалі повертатися в Україну", - сказав нардеп.

Він зазначив, що змінив думку про те, що всі, хто виїхав, – злочинці.

"Після війни нам необхідно забезпечувати, скажімо так, демографічну політику, збереження щонайменше нашої української нації. Тож покарання може мати зворотний ефект", - висловився Веніславський.

Відповідаючи на запитання щодо можливості екстрадиції ухилянтів, нардеп наголосив на необхідності доводити факт злочину в кожному конкретному випадку й залучати складні міжнародні механізми.

"Офіс генерального прокурора має звертатись до компетентного органу країни перебування із запитом про повернення. І лише тоді можна говорити про якісь примусові повернення громадян. Але сподіватись, що це буде масово, – немає таких підстав", - сказав нардеп.

Також він зазначив, що екстрадиція - тривалий процес, який розтягнеться на роки.

"Західні країни – це правові процедури, тож усе це може розтягнутися на дуже тривалий час. Масового повернення через механізм міжнародної правової допомоги я як юрист не бачу", - резюмував Веніславський.