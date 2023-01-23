Про це повідомив голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія.

"Якщо ти народний депутат і маєш пару зайвих мільйонів гривень, то ти повинен допомогти своїй країні. Це твій обов’язок. Тому, звичайно, етична складова цього вчинку суперечить нашим цінностям і нашому баченню того, чим під час війни має займатися народний депутат. За це Павло Халімон буде звільнений із посади заступника голови нашої фракції", - зауважив він.



Арахамія зазначив, що стосується інших форм відповідальності, "Слуга Народу" закликає правоохоронні органи розпочати розслідування і дати юридичну оцінку цим подіям.

"Якщо було порушено закон – значить за це потрібно понести покарання", - додав він.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що заступник керівника фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Павло Халімон під час повномасштабної війни РФ проти України придбав розкішний маєток за 10 мільйонів гривень. Народний обранець фактично став власником елітної нерухомості влітку 2022 року. Будинок із земельною ділянкою в центрі Києва офіційно було оформлено на іншу особу, проте журналістам вдалося з'ясувати, що Халімон постійно проживає в цьому маєтку.

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