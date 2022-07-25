Нас чекає період нестабільних подій в Чорному морі, - політолог Басараб

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Весь світ зацікавлений в тому, щоб угода про транспортування українського зерна відбулась. Саме тому Росія порушила ці домовленості. Я впевнений, що РФ буде порушувати ці домовленості й у майбутньому, знаючи велику цінність українського продовольства для всієї планети", - пояснив Басараб.

Політолог переконаний, що Росія і далі буде шантажувати світ, блокуючи українські порти.

"Путін і далі буде грати на цій ситуації. Він буде нервувати та шантажувати світ. Він завжди обирає собі такі фактори, від яких залежать його супротивники, та намагається тиснути на них. Однозначно, що Росія буде порушувати цю угоду. Підписанти цих домовленостей будуть намагатись згладити ці порушення. Тому нас очікує період дуже нестабільних подій в Чорному морі. Я впевнений, що це був тільки перший інцидент. Таких буде ще дуже багато", - додав він.

22 липня 2022 року, Україна, Туреччина та генеральний секретар ООН підписали угоду щодо експорту зерна. Зі свого боку Росія підписала дзеркальний договір.

22 липня Мінінфраструктури заявило, що першим в рамках деблокади може запрацювати Чорноморський порт, перше судно може пройти розблокованими коридорами протягом чотирьох діб.

23 липня, росіяни завдали масованого ракетного удару по Одесі, через що загорівся морський порт. У МЗС України заявили, що обстріл Одеси - це плювок президента РФ Владіміра Путіна в обличчя генсеку ООН та турецькому лідеру Реджепу Таїпу Ердогану.