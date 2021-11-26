Нас чекає важкий матч з Україною: у Шотландії відреагували на жеребкування ЧС-2022

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.



За словами Кларка, його завдання - добре попрацювати та придумати формулу перемоги над Україною.



"На нас чекає важка гра. Але якщо подивитися на склад другого кошика, там були команди приблизно одного рівня. Тож я не думаю, що треба надавати великого значення тому факту, на кого саме ми потрапили до плей-офф. Будь-який суперник був би непростим. Нині наше завдання – добре попрацювати та придумати формулу перемоги над Україною. Я переконаний, що з таким рівнем гри і з такою впевненістю, які демонструють мої хлопці, ми готові грати з будь-ким і будь-де", — сказав головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк.

У плей-офф кваліфікації ЧС-2022 Україна потрапила у квартет А. У півфіналі наша команда зіграє проти Шотландії. У фіналі, за право грати на ЧС-2022, зустрінеться з переможцем пари Уельс - Австрія.

Матчі півфіналу пройдуть 24 березня 2022 року, а фінали - 29 березня.



Фінальна частина чемпіонату світу відбуватиметься з 21 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі.

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