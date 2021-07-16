NASA після місяця неполадок відновила роботу телескопу Hubble
Фахівцям Національного аерокосмічного агентства США вдалось ввімкнути резервну систему живлення 31-річного супутника
Про це повідомляє офіційний твітер-акаунт телескопа.
Вчені ввімкнули резервну систему супутника для того, щоб вирішити проблему з головним компʼютером, яка виникла 13 червня, коли телескоп призупинив збір наукових даних.
Фахівці увімкнули резервні блоки живлення, управління і форматування наукових даних та блоку наукових приладів, а також управління й обробки даних.
Решту обладнання на борту Hubble переключили на альтернативні інтерфейси, щоб підключити до резервного блоку управління.
Післяцього резервний компʼютер ввімкнули, завантажили польотне програмне забезпечення і перевели Hubble в нормальний робочий режим.
Команда Hubble зараз стежить за обладнанням, щоб переконатися, що все працює правильно. Також інженери почали відновлювати наукові інструменти.
- Hubble відправили на земну орбіту 31 рік назад. Цього року телескоп відзначився, зробивши деталізовану світлину емісійної Туманності Вуаль (IC 1340), яка знаходиться у сузір'ї Лебідь
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