NASA після місяця неполадок відновила роботу телескопу Hubble

Про це повідомляє офіційний твітер-акаунт телескопа.



Вчені ввімкнули резервну систему супутника для того, щоб вирішити проблему з головним компʼютером, яка виникла 13 червня, коли телескоп призупинив збір наукових даних.



Фахівці увімкнули резервні блоки живлення, управління і форматування наукових даних та блоку наукових приладів, а також управління й обробки даних.



Решту обладнання на борту Hubble переключили на альтернативні інтерфейси, щоб підключити до резервного блоку управління.

Післяцього резервний компʼютер ввімкнули, завантажили польотне програмне забезпечення і перевели Hubble в нормальний робочий режим.

Команда Hubble зараз стежить за обладнанням, щоб переконатися, що все працює правильно. Також інженери почали відновлювати наукові інструменти.

The Hubble Space Telescope backup payload computer was successfully brought online after a successful switch to backup hardware. Following a short checkout period, the science instruments will be brought back to operational status.https://t.co/Wca2Puz4mT — Hubble (@NASAHubble) July 16, 2021