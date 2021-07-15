NASA: у тридцятих роках Місяць посилить припливи на Землі
В Національному аерокосмічному агентстві США заявили, що проблема припливів у 2030-х переросте "з регіональної проблеми в національну"
Про це йдеться в дослідженні NASA, передає СNN.
Членами Наукової групи з питань зміни рівня моря NASA з Гавайського університету проведено дослідження, яке свідчить, що в середині тридцятих років цього сторіччя прецесія Місяця разом із підвищенням рівня світового океану значно посилить припливи та відпливи на Землі.
Гравітаційне тяжіння супутника Землі впливає на припливи і відливи на нашій планеті, але сила тяжіння Місяця неоднакова. Супутник Землі циклічно змінює положення осі обертання. Цей процес відомий як прецесія.
Період місячної прецесії - 18,6 років. У першій половині циклу припливи на Землі пригнічуються, а відливи - посилюються. Друга половина циклу дає зворотний ефект. У 2030-х роках очікується другий цикл, але до цього часу рівень світового океану підніметься до того рівня, щоб припливи стали особливо небезпечними.
Вчені очікують, що припливи будуть більш тривалими і охоплять більшу частину узбережжя США. Приблизно через 10 років повені під час припливу перейдуть "з регіональної проблеми в національну".
В NASA вже опрацьовують нову модель прогнозування, щоб точно визначати місця підтоплення. Це допоможе врятувати життя і зберегти майно.
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