NASA відмовляється від запуску на Марс ракети і корабля через несприятливу погоду
NASA відмовляється від запуску ракети і корабля через несприятливу погоду, техніку відправлять до будівлі транспортного засобу
Про це інформує NASA.
"У понеділок, 26 вересня, NASA доставить ракету Artemis I Space Launch System і космічний корабель Orion назад до будівлі транспортних засобів. Перший рух запланований на 23:00 EDT", - йдеться в повідомленні.
Через прогноз погоди, пов’язаний з ураганом, у NASA вирішили скасувати запуск ракети та космічного корабля.
"Час першого руху базується на найкращих прогнозованих умовах для відкату, щоб відповідати погодним критеріям руху", - пояснюють у відомстві.
NASA продовжує вести пряму трансляцію ракети та космічного корабля на стартовому майданчику.
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