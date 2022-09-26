Про це інформує NASA.

"У понеділок, 26 вересня, NASA доставить ракету Artemis I Space Launch System і космічний корабель Orion назад до будівлі транспортних засобів. Перший рух запланований на 23:00 EDT", - йдеться в повідомленні.

Через прогноз погоди, пов’язаний з ураганом, у NASA вирішили скасувати запуск ракети та космічного корабля.

"Час першого руху базується на найкращих прогнозованих умовах для відкату, щоб відповідати погодним критеріям руху", - пояснюють у відомстві.

NASA продовжує вести пряму трансляцію ракети та космічного корабля на стартовому майданчику.

NASA випустила покращену детальну інтерактивну карту Сонячної системи Eyes on the Solar System з можливістю перемотувати час та спостерігати за рухом планет у реальному часі.

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