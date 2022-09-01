NASAMS буде передано приховано та з прискореним строком постачання, - військовий експерт Киричевський
Експерт Defense Express Іван Киричевський розповів, що американська промисловість працює за принципом дедлайн, до якого точно має бути виготовлено комплекс
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"З одного боку виглядає, що ми будемо два роки чекати NASAMS, усі вісім комплектів. З іншого боку, форма контракту за якою Америка уклала замовлення на постачання восьми батарей NASAMS для нас передбачає, що цей контракт буде виконано приховано та з прискореним строком", - пояснив Киричевський.
За його словами, якщо вдасться перевиконати графік й поставити комплекси раніше - це добре.
"Зараз США прискорилися з виготовленням ракет для Тайваню й очевидно, що з NASAMS, з усіма батареями для нас, теж прискоряться. У пунктах прописано, що перші дві батареї прийдуть першочергово. У найближчі один-два місяці можемо на це сподіватися", - додав Киричевський.
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