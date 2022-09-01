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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

NASAMS буде передано приховано та з прискореним строком постачання, - військовий експерт Киричевський

1 вересня, 2022 четвер
18:49
війна з Росією ЗРК NASAMS

Експерт Defense Express Іван Киричевський розповів, що американська промисловість працює за принципом дедлайн, до якого точно має бути виготовлено комплекс

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"З одного боку виглядає, що ми будемо два роки чекати NASAMS, усі вісім комплектів. З іншого боку, форма контракту за якою Америка уклала замовлення на постачання восьми батарей NASAMS для нас передбачає, що цей контракт буде виконано приховано та з прискореним строком", - пояснив Киричевський.

За його словами, якщо вдасться перевиконати графік й поставити комплекси раніше - це добре.

"Зараз США прискорилися з виготовленням ракет для Тайваню й очевидно, що з NASAMS, з усіма батареями для нас, теж прискоряться. У пунктах прописано, що перші дві батареї прийдуть першочергово. У найближчі один-два місяці можемо на це сподіватися", - додав Киричевський.

  • 31 серпня стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена незабаром оголосить про додаткову безпекову допомогу для України.
  • США уклали контракт на $182 млн про передачу Збройним силам України двох зенітно-ракетних комплексів NASAMS у 2024 році

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