Про це повідомив офіційний представник Міноборони США генерал Патрік Райдер.

Він зазначив, що ці системи необхідні Україні для формування стійкого захисту країни у майбутньому.

Довідка. NASAMS - це норвезький пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих і середніх висотах. Розробка норвезької компанії Norwegian Kongsberg і американської Raytheon. NASAMS став першою наземною системою, де були використані ракети AIM-120 AMRAAM та перша на Заході ракетна система з локаторним наведенням.

Основна одиниця — взвод. Один взвод NASAMS — 3 пускових установки, які несуть 18 ракет AMRAAM, одна радіолокаційна трикоординатна станція AN/TPQ-64, один пересувний командний пункт. Бойова (тактична) одиниця — батарея. Одна батарея — 3 взводи — 9 ПУ, 54 ракети, три РЛС, які мають технічну можливість об'єднання в єдину інфомережу, де одна РЛС може працювати як всі три РЛС, і три ПКВ. На одному з ПКВ розміщується командний пункт батареї. Час залпу батареї всім боєкомплектом — не більше 12 секунд.

31 серпня стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена незабаром оголосить про додаткову безпекову допомогу для України.

25 серпня ЗМІ повідомили, що у США запропонують офіційну назву військовій місії в Україні. Пентагон діятиме за принципом місій в Іраку та Афганістані, які називалися відповідно операціями "Іракська свобода", "Незламна свобода" і "Страж свободи"

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