Україна отримає від США дві системи NASAMS у 2024 році, — Пентагон
США уклали контракт на $182 млн про передачу Збройним силам України двох зенітно-ракетних комплексів NASAMS у 2024 році
Про це повідомив офіційний представник Міноборони США генерал Патрік Райдер.
Він зазначив, що ці системи необхідні Україні для формування стійкого захисту країни у майбутньому.
Довідка. NASAMS - це норвезький пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих і середніх висотах. Розробка норвезької компанії Norwegian Kongsberg і американської Raytheon. NASAMS став першою наземною системою, де були використані ракети AIM-120 AMRAAM та перша на Заході ракетна система з локаторним наведенням.
Основна одиниця — взвод. Один взвод NASAMS — 3 пускових установки, які несуть 18 ракет AMRAAM, одна радіолокаційна трикоординатна станція AN/TPQ-64, один пересувний командний пункт. Бойова (тактична) одиниця — батарея. Одна батарея — 3 взводи — 9 ПУ, 54 ракети, три РЛС, які мають технічну можливість об'єднання в єдину інфомережу, де одна РЛС може працювати як всі три РЛС, і три ПКВ. На одному з ПКВ розміщується командний пункт батареї. Час залпу батареї всім боєкомплектом — не більше 12 секунд.
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