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США готують нову безпекову допомогу для України

31 серпня, 2022 середа
20:00
Світ посольство США

Адміністрація президента США Джо Байдена незабаром оголосить про додаткову безпекову допомогу для України

Про це заявив у середу офіційний представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі.

"Найближчими днями будуть оголошення про майбутню безпекову допомогу", - сказав Кірбі на брифінгу.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена в останні два місяці допомагала українським військовим підготуватися до контрнаступу на півдні, задовольняючи їхні конкретні запити на військову допомогу.

 У День незалежності України Білий дім анонсував найбільший за увесь час пакет військової допомоги на майже 3 млрд доларів. 

США надали Україні близько 13 мільярдів доларів військової допомоги з початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

  • 25 серпня ЗМІ повідомили, що у США запропонують офіційну назву військовій місії в Україні. Пентагон діятиме за принципом місій в Іраку та Афганістані, які називалися відповідно операціями "Іракська свобода", "Незламна свобода" і "Страж свободи"

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