"Наша країна лютого 2022 року і лютого 2023 року – це вже інша ситуація": Данілов про можливість повторення подій 2022 року

Про це він сказав в етері Радіо Свобода.



"Наша країна лютого 2022 року і лютого 2023 року – це вже інша ситуація. Більше того, ми не розуміємо, в який спосіб зараз це може відбутися. На сьогодні пильність на кордоні й пильність наших ЗСУ в зовсім іншому стані", – сказав він

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Зокрема Данілов також зауважив, що на сьогодні також зовсім інша ситуація з військовою допомогою західних партнерів.

"Як було в лютому 2022 року, у них точно не вийде. Але це не привід нам спочивати на лаврах, вважати, що все закінчено. Навпаки – ми маємо максимально готуватися, маємо бути максимально згуртованими й готовими до цих викликів. Тому що це війна, ворог - підступний. В нього є ще певна кількість заліза, в нього є ще певна кількість людей, яких мобілізували", – додав секретар РНБО.

22 січня повідомлялося, що у ГУР з'ясували, коли Росія планує в Україні новий великий наступ.

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