"Наша країна лютого 2022 року і лютого 2023 року – це вже інша ситуація": Данілов про можливість повторення подій 2022 року
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що зараз повторення подій лютого 2022 року – повномасштабного наступу РФ – неможливе
Про це він сказав в етері Радіо Свобода.
"Наша країна лютого 2022 року і лютого 2023 року – це вже інша ситуація. Більше того, ми не розуміємо, в який спосіб зараз це може відбутися. На сьогодні пильність на кордоні й пильність наших ЗСУ в зовсім іншому стані", – сказав він
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Зокрема Данілов також зауважив, що на сьогодні також зовсім інша ситуація з військовою допомогою західних партнерів.
"Як було в лютому 2022 року, у них точно не вийде. Але це не привід нам спочивати на лаврах, вважати, що все закінчено. Навпаки – ми маємо максимально готуватися, маємо бути максимально згуртованими й готовими до цих викликів. Тому що це війна, ворог - підступний. В нього є ще певна кількість заліза, в нього є ще певна кількість людей, яких мобілізували", – додав секретар РНБО.
- 22 січня повідомлялося, що у ГУР з'ясували, коли Росія планує в Україні новий великий наступ.
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