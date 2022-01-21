"Наша країна не приймає ультиматумів": президент Болгарії відреагував на вимогу РФ щодо виведення військ НАТО
Президент Болгарії Румен Радев відреагував на ультиматум Росії щодо "гарантій безпеки", які передбачають виведення військ НАТО з країни
Про це повідомляє "Радіо Болгарія".
"Наша країна не приймає ультимативні вимоги ні від кого", - заявив президент Болгарії.
За його словами, вимоги РФ неприйнятні і безпредметні.
Радев підкреслив, що в Болгарії немає постійно розташованих контингентів і бойової техніки.
При цьому президент додав, що суверенне рішення про подібну постійну присутність або тимчасове розгортання належить Болгарії.
- Нагадаємо, що РФ зажадала виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії.
- Крім того, президент РФ Володимир Путін вимагає юридичних гарантій того, що Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід.
- У НАТО відреагували на вимогу щодо виведення сил Альянсу з Болгарії та Румунії: не Росії вирішувати, де Альянсу розміщуватиме свої сили.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.14
Купівля 28.14Продаж 28.42
-
EUR
Купівля 31.84Продаж 32.27
- Актуальне
- Важливе