"Наша країна не приймає ультиматумів": президент Болгарії відреагував на вимогу РФ щодо виведення військ НАТО

Про це повідомляє "Радіо Болгарія".

"Наша країна не приймає ультимативні вимоги ні від кого", - заявив президент Болгарії.



За його словами, вимоги РФ неприйнятні і безпредметні.

Радев підкреслив, що в Болгарії немає постійно розташованих контингентів і бойової техніки.

При цьому президент додав, що суверенне рішення про подібну постійну присутність або тимчасове розгортання належить Болгарії.

Нагадаємо, що РФ зажадала виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії.

Крім того, президент РФ Володимир Путін вимагає юридичних гарантій того, що Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід.

У НАТО відреагували на вимогу щодо виведення сил Альянсу з Болгарії та Румунії: не Росії вирішувати, де Альянсу розміщуватиме свої сили.