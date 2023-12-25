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Наша перемога не буде різдвяним чудом з голлівудського фільму: Умєров привітав українців з Різдвом

25 грудня, 2023 понедiлок
20:21
Суспільство Рустем Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров привітав Україну з Різдвом, наголосивши, що наша перемога буде результатом спільної праці усіх українців

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"Дорогі українці, вітаю всіх з Різдвом! Традиційно ці дні – це час єднання нашої великої української родини", - наголосив Умєров.

Він нагадав, що сотні тисяч захисників і захисниць відзначають Різдво в окопах і спостережних пунктах вздовж всієї лінії фронту, в бойових машинах, танках, евакуаційних медичних транспортах, біля гармат, РСЗВ та засобів ППО.

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"Вони там, щоб світло Різдва засяяло в мільйонах домівок українських сімей. Вони там, щоб світло Різдва вигнало темряву з міст і сіл на тимчасово окупованих територіях", - наголосив Умєров.

Міністр підкреслив, що солдати української армії дають надію українському народу й сили, щоб бути єдиними, а "єдність української родини – це те, що солдат захищає".

"Наша Перемога не буде різдвяним чудом з голлівудського фільму. Це буде результатом нашої спільної праці. Тих, хто на передовій тримає зброю і тих, хто в тилу виробляє її. Тих, хто привозить все, що потрібне воїнам. Тих, хто в навчальному центрі здобуває свою першу військову спеціальність і тих, хто йде в ТЦК, щоб приєднатися до Сил оборони і стати на захист своєї сімʼї та Батьківщини", - резюмував привітання Умєров.

  • Українські знаменитості у Різдво звернулися до військовослужбовців і висловили їм подяку за можливість працювати і жити, а також привітали зі святами.
Україна
Міністерство оборони
Різдво
Рустем Умєров
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