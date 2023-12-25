Наша перемога не буде різдвяним чудом з голлівудського фільму: Умєров привітав українців з Різдвом
Міністр оборони України Рустем Умєров привітав Україну з Різдвом, наголосивши, що наша перемога буде результатом спільної праці усіх українців
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
"Дорогі українці, вітаю всіх з Різдвом! Традиційно ці дні – це час єднання нашої великої української родини", - наголосив Умєров.
Він нагадав, що сотні тисяч захисників і захисниць відзначають Різдво в окопах і спостережних пунктах вздовж всієї лінії фронту, в бойових машинах, танках, евакуаційних медичних транспортах, біля гармат, РСЗВ та засобів ППО.
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"Вони там, щоб світло Різдва засяяло в мільйонах домівок українських сімей. Вони там, щоб світло Різдва вигнало темряву з міст і сіл на тимчасово окупованих територіях", - наголосив Умєров.
Міністр підкреслив, що солдати української армії дають надію українському народу й сили, щоб бути єдиними, а "єдність української родини – це те, що солдат захищає".
"Наша Перемога не буде різдвяним чудом з голлівудського фільму. Це буде результатом нашої спільної праці. Тих, хто на передовій тримає зброю і тих, хто в тилу виробляє її. Тих, хто привозить все, що потрібне воїнам. Тих, хто в навчальному центрі здобуває свою першу військову спеціальність і тих, хто йде в ТЦК, щоб приєднатися до Сил оборони і стати на захист своєї сімʼї та Батьківщини", - резюмував привітання Умєров.
- Українські знаменитості у Різдво звернулися до військовослужбовців і висловили їм подяку за можливість працювати і жити, а також привітали зі святами.
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