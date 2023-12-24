Наша спільна молитва сьогодні за нашу перемогу, за нашу Україну: Зеленський виступив з різдвяним привітанням

Присвячена святкуванню Різдва Христового промова глави держави опублікована на його офіційному сайті.

Як наголосив Зеленський, українці знову святкують Різдво в умовах повномасштабної війни з Росією, а тому головним побажанням, головним проханням у молитві на Святвечір буде те, щоби повернулися живими захисники, воїни Сил оборони, щоби вони повернулися переможцями.

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"Аби повернулись усі батьки, чоловіки, брати, дідусі. Матері, дружини, сестри. Повернулися переможцями. Усі, хто сьогодні зустрічає Святий вечір в окопах зі зброєю в руках, зустрічаючи ворога. Усі наші воїни світла. Янголи-охоронці України, які доводять нам щодня: добро переможе, світло переможе, треба мати стійкий дух, стійку віру. Ті, хто доводить: дива існують. Але ми маємо творити їх самі, здобувати їх власноруч, робити неможливе можливим. Щодня ми молимося за кожного з них. Молимося за завершення війни. Молимося за перемогу. Робитимемо це й сьогодні. Де б не були. Де б не зустрічали Різдво Христове. Сьогодні всі українці - разом. Усі ми зустрічаємо Різдво разом. В одну дату, як одна велика родина, як одна нація, як одна, єдина країна. І сьогодні як ніколи сильною буде наша спільна молитва. Народна молитва. Сьогодні вона об’єднає мільйони голосів - як ніколи багато до цього. І лунатиме сьогодні, без часової різниці у два тижні. І лунатиме разом із Європою та світом", - зазначив український президент.

За його словами, час напередодні Різдва є "часом найдовших ночей у році".

"Але вже завтра день починає зростати, світло починає перемагати. Світло стає сильнішим. І крок за кроком, день за днем темрява програє. І зрештою темрява програє. Зло програє. Сьогодні - це наша спільна мета, спільна наша мрія, і саме за це сьогодні - наша спільна молитва. За нашу свободу. За нашу перемогу. За нашу Україну. За день, коли всі ми зможемо зібратися вдома в мирний рік мирного Різдва. І скажемо одне одному: "Христос народився!", - додав Зеленський.

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"Дорогі українці! Я вітаю всіх вас із Різдвом Христовим! Нехай у ваших душах панує світло віри, серця наповнить світло надії, а домівки - любов і достаток. Як казали й співали наші предки колись: "Щоб уродилось небо і земля. Небо зорями, земля квітами. Дай Бог!" І як скажемо ми сьогодні: "Щоб уродилась наша Україна. Перемогою й миром. Дай Бог!", - підсумував Володимир Зеленський.