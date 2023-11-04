"Наші діти будуть проклинати нас у тих окопах, які ми їм копаємо": очільник МЗС Литви висловився про мир з РФ

Про це Ландсбергіс написав у соцмережі Х.

"Ми небезпечно близькі до того, щоб втратити можливість покласти край багатовіковій імперській агресії Кремля і забезпечити майбутнє кількох континентів. Наші діти проклинатимуть нас у окопах, які ми риємо для них", - наголосив голова литовського МЗС.

Читайте також: Очільник МЗС Литви: "Ми будемо лобіювати й адвокатувати надання Україні більше зброї, зокрема F-16"

На його думку, Росії "мирна угода" лише дасть час на переозброєння.