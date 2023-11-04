"Наші діти будуть проклинати нас у тих окопах, які ми їм копаємо": очільник МЗС Литви висловився про мир з РФ
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловився про укладення мирного договору з Росією: він вважає, що це лише дає РФ час переозброїтись
Про це Ландсбергіс написав у соцмережі Х.
"Ми небезпечно близькі до того, щоб втратити можливість покласти край багатовіковій імперській агресії Кремля і забезпечити майбутнє кількох континентів. Наші діти проклинатимуть нас у окопах, які ми риємо для них", - наголосив голова литовського МЗС.
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На його думку, Росії "мирна угода" лише дасть час на переозброєння.
- Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що ніхто з лідерів США, ЄС та інших країн-партнерів не тисне на нього щодо початку перемовин з Росією. Окрім того, президент сказав, що партнери також не тиснуть стосовно територіальних поступок.
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