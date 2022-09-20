Про це інформує Служба безпеки України.

"Нас все тут ненавидят… Наши солдаты насилуют этих женщин", – заявив рашист.

Окупант розповів, що його підрозділ на Донеччині опинився в оточенні без зброї та зазнають втрат: "У нас – все, весь батальйон положили".

У загарбника здають нерви, той хоче додому, утім російська армія не проводить ні ротацію, ні відпустки.

"Тут вообще п*здец... Я все уже! У меня нервы сдали... Я домой хочу, я не могу!" – каже рашист.

Аби стримати своїх солдатів російське командування відкриває по них вогонь.

У СБУ пропонують ще один варіант: "Здатися в полон українським захисникам. Хоча відповідати за скоєні воєнні злочини російським окупантам доведеться в будь-якому випадку".

Нині слідчі відкрили уже понад 10 тис. проваджень за порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, 12 вересня СБУ оприлюднила розмову рашиста з дружиною, де він розповідав, як вантажить на Харківщині мертвих окупантів.

Російські жінки закликають своїх чоловіків привозити "трофеї" з убитих українців: нашивки, взуття, військові куртки, зняті окупантами з тіл полеглих у бою українських захисників.

У перехопленій розвідкою розмові окупант із самопроголошених "ЛДНР" разом із дружиною обговорили відступ армії РФ з Харківської області.

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