"Нас ненавидят, наши солдаты насилуют женщин": окупант у перехопленій розмові розповів про поразки РФ на Донбасі
20 вересня СБУ опублікувало розмову, де окупант розповів, як вони виміщають свою ненависть за поразку від ЗСУ на мирному населенні – ґвалтують жінок
Про це інформує Служба безпеки України.
"Нас все тут ненавидят… Наши солдаты насилуют этих женщин", – заявив рашист.
Окупант розповів, що його підрозділ на Донеччині опинився в оточенні без зброї та зазнають втрат: "У нас – все, весь батальйон положили".
У загарбника здають нерви, той хоче додому, утім російська армія не проводить ні ротацію, ні відпустки.
"Тут вообще п*здец... Я все уже! У меня нервы сдали... Я домой хочу, я не могу!" – каже рашист.
Аби стримати своїх солдатів російське командування відкриває по них вогонь.
У СБУ пропонують ще один варіант: "Здатися в полон українським захисникам. Хоча відповідати за скоєні воєнні злочини російським окупантам доведеться в будь-якому випадку".
Нині слідчі відкрили уже понад 10 тис. проваджень за порушення законів та звичаїв війни.
- Нагадаємо, 12 вересня СБУ оприлюднила розмову рашиста з дружиною, де він розповідав, як вантажить на Харківщині мертвих окупантів.
- Російські жінки закликають своїх чоловіків привозити "трофеї" з убитих українців: нашивки, взуття, військові куртки, зняті окупантами з тіл полеглих у бою українських захисників.
- У перехопленій розвідкою розмові окупант із самопроголошених "ЛДНР" разом із дружиною обговорили відступ армії РФ з Харківської області.
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