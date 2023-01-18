"Нашої русофобії недостатньо. З кожною новою ракетою ненависть стає ще більшою", - футболіст-волонтер Зозуля

Про це Зозуля написав у своєму телеграм-каналі.

"Закінчилась рятувально-пошукова операція завалів у Дніпрі. Через влучання російської ракети в багатоповерхівку загинуло 44 людини…Ви розумієте, що 44 людини більше ніколи не прийдуть до дому, не обіймуть своїх близьких, не скажуть слова кохання рідним… А все тому, що якісь виродки вирішили прийти на нашу землю і знищити наші домівки. Хтось їм сказав, що ми фашисти та нацисти. І нас треба рятувати. Рятувати ціною життів наших співвітчизників… Нашої русофобії недостатньо. З кожною новою ракетою ненависть до цих виродків стає ще більшою. Росіян будемо ненавидіти ми, наші діти, діти наших дітей і ще сотні поколінь… Вони не заслуговують на існування. Ні як нація, ні як люди", - написав Зозуля у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, Роман Зозуля почав займатись волонтерством ще з початку російської агресії у 2014 році.

За свою чітку проукраїнську позицію мав проблеми серед проросійських фанатів у Іспанії. Та це не змінило його позиції. Навпаки, зараз він знову активно включився в допомогу ЗСУ.

У квітні 2022 року Роману Зозулі вдалося розшукати чималу партію захисного спорядження для Збройних сил України.

4 січня футболіст і волонтер Роман Зозуля відреагував на скандальні жарти російського гумориста Євгена Петросяна на "блакитному вогнику".

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