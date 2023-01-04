Ми дочекаємось часу, коли вони жартуватимуть тільки в пеклі, після зустрічі з генералом Хаймарчуком, - футболіст Зозуля про Петросяна

Про це Зозуля написав у своєму телеграм-каналі.

"Якщо ви ще не бачили це - подивіться. Ці імбецили вважають що такий гумор - це норма. Парад нафталінових виродків і циркових гнид. Сидять, їдять, сміються… І все це під час бомбардувань України. В той час, коли гинуть діти та пенсіонери. В той час, коли російське м“ясо гниє в нашій землі. Нічого, ми дочекаємось часу, коли шуткувати вони будуть тільки в пеклі після зустрічі з генералом Хаймарчуком. Мерзотні паскуди", - написав Роман Зозуля.

На цьогорічному "блакитному вогнику" Петросян почав розповідати ганебні жарти про Україну і Захід. Відео набрало великої популярності в мережі, де користувачі активно критикують "гумориста".

"Про Україну скажу тільки одне: при владі кондитера Порошенка жити українцям було не солодко, а при владі коміка Зеленського - не смішно", - заявив росіянин.

Нагадаємо, Роман Зозуля почав займатись волонтерством ще з початку російської агресії у 2014 році.

За свою чітку проукраїнську позицію мав проблеми серед проросійських фанатів у Іспанії. Та це не змінило його позиції. Навпаки, зараз він знову активно включився в допомогу ЗСУ.

У квітні Роману Зозулі вдалося розшукати чималу партію захисного спорядження для Збройних сил України.

29 червня футболіст-волонтер Роман Зозуля відзначив, що в Олександра Усика неоднозначний бекграунд, але він допомагав ЗСУ ще з 2014 року.

16 грудня ФІФА відмовила Володимиру Зеленському у проханні поділитися посланням миру на фіналі ЧС-2022 у Катарі.

17 грудня Зозуля розкритикував Андрія Шевченка за фото з президентом ФІФА Джанні Інфантіно, який, за словами форварда "Райо Махадаонда", підтримує РФ.

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