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Ми дочекаємось часу, коли вони жартуватимуть тільки в пеклі, після зустрічі з генералом Хаймарчуком, - футболіст Зозуля про Петросяна

4 січня, 2023 середа
23:31
Спорт Роман Зозуля

Футболіст і волонтер Роман Зозуля відреагував на скандальні жарти російського гумориста Євгена Петросяна на "блакитному вогнику"

Про це Зозуля написав у своєму телеграм-каналі.

"Якщо ви ще не бачили це - подивіться. Ці імбецили вважають що такий гумор - це норма. Парад нафталінових виродків і циркових гнид. Сидять, їдять, сміються… І все це під час бомбардувань України. В той час, коли гинуть діти та пенсіонери. В той час, коли російське м“ясо гниє в нашій землі. Нічого, ми дочекаємось часу, коли шуткувати вони будуть тільки в пеклі після зустрічі з генералом Хаймарчуком. Мерзотні паскуди", - написав Роман Зозуля.

На цьогорічному "блакитному вогнику" Петросян почав розповідати ганебні жарти про Україну і Захід. Відео набрало великої популярності в мережі, де користувачі активно критикують "гумориста".

"Про Україну скажу тільки одне: при владі кондитера Порошенка жити українцям було не солодко, а при владі коміка Зеленського - не смішно", - заявив росіянин.

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Роман Зозуля
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