Про це Президент України Володимир Зеленський заявив у зверненні до учасників заходу Федерального президента Німеччини, присвяченого солідарності з Україною.

"Зараз той час, коли нашою сміливістю й нашою зброєю можна повернути мир і створити історично важливий запобіжник для будь-яких агресій. Ніхто більше не наважиться на агресію проти іншого народу, коли знатиме, що вільний світ захистить цей народ. Ніхто більше не посягатиме на свободу, коли знатиме, що вільний світ має достатню рішучість для захисту свободи. Ніхто більше не повторить 24 лютого минулого року, коли знатиме, що на всій території України не залишилося жодного окупанта", - сказав Зеленський.

Зокрема президент також відзначив, що рік тому все змінилося не тільки для України, а для всього цивілізованого світу. Те, до чого звик весь світ, виявилося тим, що треба захищати.

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"Ми воюємо на українській землі за те, без чого всі ви, друзі, не уявляєте власного життя. Це елементарна безпека. Це свобода та життя за законом. Це людська гідність і право кожної людини й кожної спільноти на повагу до себе. Це щастя жити в родині та можливість мріяти про безпечне й вільне майбутнє для своїх дітей", - сказав Президент України.

Зараз за його словами, цих простих речей позбавлені 1 877 українських міст і сіл. Окупований Маріуполь зруйнований майже на 90%, зруйновані будинки росіяни хочуть переробити на бетонну крихту для будівництва доріг.

"Ми маємо зробити все можливе і неможливе, щоб не дати Росії переробити на бетонну крихту Україну, наших сусідів і всю Європу, до якої хоче дотягнутися російський реваншизм", - наголосив Президент.

Він зауважив, що перемога можлива тільки в єдності й подякував німецькому народу за підтримку України від перших хвилин російського вторгнення.