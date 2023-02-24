Про це він заявив під час заходу в Берліні з нагоди річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, цитує Укрінформ.

"Ми дуже вітаємо будь-яку конструктивну пропозицію, яка наближає нас на шляху до справедливого миру. Чи хоче світова держава Китай відігравати таку конструктивну роль? Сумнівно", - заявив Штайнмаєр.

Він зазначив, що якби Китай дійсно прагнув відігравати конструктивну роль у завершенні повномасштабної війни, він би говорив з Києвом також, а не лише з Москвою. Також він повинен був би приєднатися до більшості країн у просуванні миру під егідою ООН. Президент ФРН додав, що 23 лютого більшість держав в ООН підтвердили, що мир, якщо він настане, він має бути справедливим і міцним. Тоді, нагадав Штайнмаєр, Китай утримався від голосування.

Німецький президент наголосив на тому, що принципи ООН, які необхідно підтримувати, Росія порушує щодня. Саме вона вторглася в сусідню країну і постійно перекидає війська на фронт.

"Західна оборонна допомога не продовжує війну - це Росія робить таке. Не Україна чи її союзники відмовляються від миру - це Росія", - наголосив Штайнмаєр.

За його словами, мир має бути справедливим, а не примусову. Він зазначив, що президент Росії Володимир Путін розуміє, що для припинення війни треба вивести війська з території України. Штайнмаєр переконаний, що Путін знає, що тільки це відкриває шлях до переговорів. І саме до цього закликає резолюція ООН.