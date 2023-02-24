"Сумнівно": у Німеччині відреагували на "мирний план" Китаю
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловив сумніви стосовно дієвості "мирного плану" завершення війни в Україні, який представив Китай
Про це він заявив під час заходу в Берліні з нагоди річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, цитує Укрінформ.
"Ми дуже вітаємо будь-яку конструктивну пропозицію, яка наближає нас на шляху до справедливого миру. Чи хоче світова держава Китай відігравати таку конструктивну роль? Сумнівно", - заявив Штайнмаєр.
Він зазначив, що якби Китай дійсно прагнув відігравати конструктивну роль у завершенні повномасштабної війни, він би говорив з Києвом також, а не лише з Москвою. Також він повинен був би приєднатися до більшості країн у просуванні миру під егідою ООН. Президент ФРН додав, що 23 лютого більшість держав в ООН підтвердили, що мир, якщо він настане, він має бути справедливим і міцним. Тоді, нагадав Штайнмаєр, Китай утримався від голосування.
Німецький президент наголосив на тому, що принципи ООН, які необхідно підтримувати, Росія порушує щодня. Саме вона вторглася в сусідню країну і постійно перекидає війська на фронт.
"Західна оборонна допомога не продовжує війну - це Росія робить таке. Не Україна чи її союзники відмовляються від миру - це Росія", - наголосив Штайнмаєр.
За його словами, мир має бути справедливим, а не примусову. Він зазначив, що президент Росії Володимир Путін розуміє, що для припинення війни треба вивести війська з території України. Штайнмаєр переконаний, що Путін знає, що тільки це відкриває шлях до переговорів. І саме до цього закликає резолюція ООН.
- 24 лютого Китай опублікував документ із позицією щодо "політичного врегулювання" війни Росії проти України. В офіційній заяві Китай не підтримав Україну, а закликав припинити "односторонні санкції". У документі називають війну "кризою".
- Згодом в адміністрації президента США Джо Байдена відреагували на так званий мирний план Китаю з ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.
- Також президент України Володимир Зеленський заявив, що оприлюднена заява МЗС Китаю стосовно війни - це не "мирний план", а думки країни.
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