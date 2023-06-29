Про це дипломат повідомив у Twitter.

"Під час нашої сьогоднішньої розмови я похвалив Єнса Столтенберга за його зусилля зробити саміт НАТО у Вільнюсі успішним. Україна продовжує активно працювати з усіма союзниками по НАТО, щоби переконати їх у тому, що настав час внести ясність щодо членства України в Альянсі", - написав Кулеба.

Що відомо про вступ України до НАТО

У липні відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. 23 травня посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці - політичний та практичний, які запропонує для обговорення.

Своєю чергою очільник МЗС Дмитро Кулеба 30 травня озвучив три кроки для успіху Вільнюського саміту: "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО".

10 червня заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов висловив переконання, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу країни до Альянсу.

13 червня генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.

15 червня Європарламент ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО.

16 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Столтенберга відмовитися від ПДЧ при вступі України до НАТО.