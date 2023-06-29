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"Настав час внести ясність щодо членства України в НАТО": Кулеба поговорив зі Столтенбергом

29 червня, 2023 четвер
13:20
Україна НАТО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поговорив із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом про саміт у Вільнюсі, який має прояснити ситуацію з членством для України

Про це дипломат повідомив у Twitter.

"Під час нашої сьогоднішньої розмови я похвалив Єнса Столтенберга за його зусилля зробити саміт НАТО у Вільнюсі успішним. Україна продовжує активно працювати з усіма союзниками по НАТО, щоби переконати їх у тому, що настав час внести ясність щодо членства України в Альянсі", - написав Кулеба.

Що відомо про вступ України до НАТО

У липні відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. 23 травня посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці - політичний та практичний, які запропонує для обговорення.

Своєю чергою очільник МЗС Дмитро Кулеба 30 травня озвучив три кроки для успіху Вільнюського саміту: "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО". 

10 червня заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов висловив переконання, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу країни до Альянсу.

13 червня генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.

15 червня Європарламент ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО.

16 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Столтенберга відмовитися від ПДЧ при вступі України до НАТО.

Новини
Єнс Столтенберг
НАТО
Дмитро Кулеба
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