"Настав час внести ясність щодо членства України в НАТО": Кулеба поговорив зі Столтенбергом
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поговорив із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом про саміт у Вільнюсі, який має прояснити ситуацію з членством для України
Про це дипломат повідомив у Twitter.
"Під час нашої сьогоднішньої розмови я похвалив Єнса Столтенберга за його зусилля зробити саміт НАТО у Вільнюсі успішним. Україна продовжує активно працювати з усіма союзниками по НАТО, щоби переконати їх у тому, що настав час внести ясність щодо членства України в Альянсі", - написав Кулеба.
Що відомо про вступ України до НАТО
У липні відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. 23 травня посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці - політичний та практичний, які запропонує для обговорення.
Своєю чергою очільник МЗС Дмитро Кулеба 30 травня озвучив три кроки для успіху Вільнюського саміту: "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО".
10 червня заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов висловив переконання, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу країни до Альянсу.
13 червня генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.
15 червня Європарламент ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО.
16 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Столтенберга відмовитися від ПДЧ при вступі України до НАТО.
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