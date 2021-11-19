Настав час закотити рукави та просто виконати роботу, - Роналду звернувся до футболістів МЮ
Нападник "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду звернувся до своїх одноклубників перед матчем з "Уотфордом" в АПЛ
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Роналду закликав одноклубників "закотити рукави та просто виконати роботу".
"Настав час закотити рукави та просто виконати роботу! Досягнімо того, на що націлилися цього сезону!" – написав Кріштіану Роналду у Twitter.
Завтра, 20 листопада, у 12 турі АПЛ "Манчестер Юнайтед" зіграє проти "Уотфорда". Початок о 17:00.
Клуб з Манчестера йде на шостому місці в чемпіонаті Англії. "Дияволи" відстають від зони ЛЧ на 5 очок.
- 10 листопада повідомлялося, що новим головним тренером "Манчестер Юнайтед" може стати німець Ральф Рангнік, який є керівником зі спорту та розвитку московського "Локомотива".
- 17 листопада стало відомо, що колишній головний тренер "Реала" Зінедін Зідан не збирається на роботу в "Манчестер Юнайтед".
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