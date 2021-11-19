Настав час закотити рукави та просто виконати роботу, - Роналду звернувся до футболістів МЮ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Роналду закликав одноклубників "закотити рукави та просто виконати роботу".



"Настав час закотити рукави та просто виконати роботу! Досягнімо того, на що націлилися цього сезону!" – написав Кріштіану Роналду у Twitter.



Завтра, 20 листопада, у 12 турі АПЛ "Манчестер Юнайтед" зіграє проти "Уотфорда". Початок о 17:00.



Клуб з Манчестера йде на шостому місці в чемпіонаті Англії. "Дияволи" відстають від зони ЛЧ на 5 очок.

Time to role up the sleeves once again and just get the job done! Let’s chase what we are trying to achieve this season! ???????? #MUFC pic.twitter.com/vgE4lYv8tv — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 19, 2021