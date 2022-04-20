"Наступ орків почався, але поки повільний - більше працює арта, "гради" та міномети": Сенцов про ситуацію на Південному Сході
Режисер Олег Сенцов захищає українців в одному з загонів спецпризначення на південному сході України
Про це він розповів у Facebook.
"Пару тижнів як відкомандирувався від київської ТрО до одного з загонів спецпризначення. Зараз працюємо на південному сході країни. Наступ орків почався, але поки повільний – більш працює арта, "гради" та міномети. Красивих фоток з автоматом не буде. Разом до Перемоги, браття та сестри!" – написав Сенцов.
- Додамо, що на початку війни український режисер і колишній політв’язень Кремля Олег Сенцов записався до Територіальної оборони і працював оператором NLAW
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