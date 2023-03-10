Наступ російських військ ще не почався, - генерал Кривонос

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Коли говорять про наступ російських військ, то він ще не почався. Росіяни зав'язли у боях місцевого значення, які важкі та кровопролитні, але між тим, це поки бої місцевого значення з великими втратами з обох сторін. Наступу ще нема. Російські резерви перебувають поза межами впливу наших вогневих засобів на фронті. Величезна кількість угруповання противника розташовується у районі Воронежа", - розказав генерал ЗСУ.

Сергій Кривонос зазначив, що, проводячи бої місцевого значення, противник промацує нашу оборону і шукає місця, де можна буде наростити свої зусилля для початку наступу.

"У ворога є "блакитна мрія" – наступ з російського кордону повз Харків у напрямку Павлограда, так само вздовж Запоріжжя у напрямку Павлограда, щоб закрити повністю наше Донецьке угруповання в оточення. Відповідно, для цієї мрії їм потрібна певна кількість ресурсів, наявність яких нам покажуть наші розвідники. Ресурси у них є, але наскільки їх буде достатньо, це покаже майбутній час. Я б не був таким супер оптимістичним, що противник видихається. Людська база та техніка у них є. Деякі кажуть, що у росіян стара техніка, але вона стріляє та вбиває людей, і треба це враховувати", - сказав Кривонос.

2 березня британська розвідка зазначила, що потепління й бездоріжжя ускладнять наступальні дії поблизу Бахмута





