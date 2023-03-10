Наступ російських військ ще не почався, - генерал Кривонос
Сергій Кривонос, генерал ЗСУ, перший заступник Командувача ССО ЗСУ (2016—2019 рр.), ексзаступник секретаря РНБО, зазначив, що резерви російської армії перебувають поза межами впливу наших вогневих засобів
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Коли говорять про наступ російських військ, то він ще не почався. Росіяни зав'язли у боях місцевого значення, які важкі та кровопролитні, але між тим, це поки бої місцевого значення з великими втратами з обох сторін. Наступу ще нема. Російські резерви перебувають поза межами впливу наших вогневих засобів на фронті. Величезна кількість угруповання противника розташовується у районі Воронежа", - розказав генерал ЗСУ.
Сергій Кривонос зазначив, що, проводячи бої місцевого значення, противник промацує нашу оборону і шукає місця, де можна буде наростити свої зусилля для початку наступу.
"У ворога є "блакитна мрія" – наступ з російського кордону повз Харків у напрямку Павлограда, так само вздовж Запоріжжя у напрямку Павлограда, щоб закрити повністю наше Донецьке угруповання в оточення. Відповідно, для цієї мрії їм потрібна певна кількість ресурсів, наявність яких нам покажуть наші розвідники. Ресурси у них є, але наскільки їх буде достатньо, це покаже майбутній час. Я б не був таким супер оптимістичним, що противник видихається. Людська база та техніка у них є. Деякі кажуть, що у росіян стара техніка, але вона стріляє та вбиває людей, і треба це враховувати", - сказав Кривонос.
- 2 березня британська розвідка зазначила, що потепління й бездоріжжя ускладнять наступальні дії поблизу Бахмута
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.06
Купівля 38.06Продаж 38.9
-
EUR
Купівля 39.86Продаж 40.8
- Актуальне
- Важливе