Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Це літо буде вкрай важким і одночасно вирішальним для України. Річ у тому, що військова підтримка України від союзників досягла історичного максимуму. Нам ніколи не давали такої кількості зброї, як зараз. Проте цієї зброї не вистачає для тих задач, які нам потрібно виконати", - пояснив Дикий.

Військовий експерт наголосив, що подальша військова підтримка України залежить від наступальної операції ЗСУ цього літа

"Нас можуть почати змушувати до мирних переговорів з РФ з осені, якщо цього літа нам не вдасться провести успішну наступальну операцію. Саме тому це літо і стане вирішальним у цій війні. Очевидно, що наше військове керівництво планує велику наступальну операцію розраховану на щонайменше 5 місяців. За підсумками цієї операції наші союзники будуть вирішувати про посилення військової допомоги України, чи нас почнуть переконувати, щоб Росію ми не зможемо перемогти", - додав він.