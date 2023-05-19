Наступальна операція ЗСУ стане вирішальною у цій війні, - військовий експерт Дикий
Військовий експерт Євген Дикий вважає, що від успіхів наступальної операції ЗСУ цього літа буде залежати подальша підтримка України союзниками
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Це літо буде вкрай важким і одночасно вирішальним для України. Річ у тому, що військова підтримка України від союзників досягла історичного максимуму. Нам ніколи не давали такої кількості зброї, як зараз. Проте цієї зброї не вистачає для тих задач, які нам потрібно виконати", - пояснив Дикий.
Військовий експерт наголосив, що подальша військова підтримка України залежить від наступальної операції ЗСУ цього літа
"Нас можуть почати змушувати до мирних переговорів з РФ з осені, якщо цього літа нам не вдасться провести успішну наступальну операцію. Саме тому це літо і стане вирішальним у цій війні. Очевидно, що наше військове керівництво планує велику наступальну операцію розраховану на щонайменше 5 місяців. За підсумками цієї операції наші союзники будуть вирішувати про посилення військової допомоги України, чи нас почнуть переконувати, щоб Росію ми не зможемо перемогти", - додав він.
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