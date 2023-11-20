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Наступний рік має стати часом для великої мобілізації в Україні, - військовий експерт Дикий

20 листопада, 2023 понедiлок
22:30
Війна з Росією ЗСУ_ілюстративне

Колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий вважає, що у 2024 році Україна має мобілізовувати більше ресурсів та фінансів для війни проти Росії, щоб не залежати від допомоги партнерів.

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"На мою думку, після довгих торгів адміністрація Байдена дотисне конгрес щодо фінансування допомоги Україні на 2024 рік. Проте вже 2025 рік нам ніхто не гарантує надання такої допомоги. Саме тому 2024 рік, ми маємо використати для того, щоб розвивати власний ВПК", - пояснив Дикий.

На думку експерта, Україна має мобілізовувати більше ресурсів для війни проти Росії, щоб менше залежати від партнерів

"Наступний рік ми маємо приділити більше уваги для розвитку власного ВПК та можливостей економіки. Ми маємо зробити 2024 рік періодом великої мобілізації у всіх сенсах. Зокрема, людей, фінансів, економіки, ВПК та індустрії. Для нас це дуже важливо. Україна має напрацьовувати власний ресурс для війни проти Росії. Оскільки на кінець 2024 року ми не повинні залежати від того, кого оберуть на президентських виборах в США", - додав він.

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Україна
Росія
ЗСУ
мобілізація
окуповані території
окупанти
Контрнаступ ЗСУ
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