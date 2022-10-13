Про це він розповів в етері Еспресо.



"Очікується приїзд росіян до Білорусі й Лукашенко сказав, що буде їх декілька тисяч як мінімум, тобто не одна тисяча від так званого регіонального угруповання військ союзної держави. Фактично, це буде посилення того контингенту, якого зараз нараховується біля тисячі й вони орендують кілька військових баз та аеродромів, де утримують свої літаки та ракетні системи неподалік південних кордонів Білорусі. Поки немає інформації, що вже хтось прибув, очікується на наступному тижні перший ешелон військових з Росії до Білорусі", - повідомив журналіст білоруської служби Радіо Свобода.



Валерій Калиновський додав, що тим часом у білоруських військових частинах проводять навчання, виводять білоруських солдатів на тренування та марш-кидки.

10 жовтня президент Росії Володимир Путін та президент Білорусі Олександр Лукашенко домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ

11 жовтня ГУР України повідмило, що росіяни перекинули до Білорусі 32 дрони-камікадзе, планується ще поповнення

13 жовтня командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що Україна готова до наступу з території Білорусі

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb