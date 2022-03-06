Наступного тижня Україна отримає чергову партію Starlink, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.



Він зазначив, що поговорив з Ілоном Маском, і подякував йому за "підтримку України словами та вчинками".



"Наступного тижня отримаємо чергову партію систем Starlink для зруйнованих міст", - повідомив Володимир Зеленський.



Президент додав, що обговорив з Ілоном Маском можливі космічні проєкти.



"Але про це - вже після завершення війни", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше очільник Мінцифри Михайло Федоров попросив Ілона Маска надати доступ до станцій Starlink та супутникового інтернету.

Термінали Starlink вирушили до України.

28 лютого перша партія станцій супутникового інтернету Starlink прибула до України.

Михайло Федоров заспокоїв Маска щодо безпеки Starlink.

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