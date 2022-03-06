Наступного тижня Україна отримає чергову партію Starlink, - Зеленський
Наступного тижня Україна отримає від підприємця Ілона Маска чергову партію систем Starlink для зруйнованих росіянами міст
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Він зазначив, що поговорив з Ілоном Маском, і подякував йому за "підтримку України словами та вчинками".
"Наступного тижня отримаємо чергову партію систем Starlink для зруйнованих міст", - повідомив Володимир Зеленський.
Президент додав, що обговорив з Ілоном Маском можливі космічні проєкти.
"Але про це - вже після завершення війни", - підсумував він.
- Нагадаємо, раніше очільник Мінцифри Михайло Федоров попросив Ілона Маска надати доступ до станцій Starlink та супутникового інтернету.
- Термінали Starlink вирушили до України.
- 28 лютого перша партія станцій супутникового інтернету Starlink прибула до України.
- Михайло Федоров заспокоїв Маска щодо безпеки Starlink.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.57
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 34.24
- Актуальне
- Важливе