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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Наступного тижня заплановано засідання Верховної Ради, - віце-спікер

Наступного тижня заплановано засідання Верховної Ради, - віце-спікер

13 березня, 2022 неділя
00:02
війна з Росією Верховна Рада

Депутати зберуться орієнтовно на початку тижня та розглянуть найважливіші законопроекти з економічного та військового блоку.

Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, Олександр Корнієнко заявив в ефірі телемарафону, інформує Еспресо.TV.

"Ми готуємо наступне засідання, воно буде наступного тижня, орієнтовно на початку тижня", - сказав перший заступник голови парламенту.

Зокрема, парламентарі розглянуть економічні законопроєкти, які сприятимуть зниженню цін на пальне.

"Треба відрегулювати ще кілька питань, пов'язаних і за допомогою Україні добровольців та волонтерів з усього світу. Є питання, пов'язані із певними аспектами відповідальності військовослужбовців. Це все речі дуже предметні, точкові. У нас всі комітети над ними працюють, пропонується багато інших законопроектів, але братимемо найважливіші", - додав він.

  • Нагадаємо, відразу після вторгнення Росії Верховна Рада запровадила воєнний стан у державі.
  • 2 березня Верховна Рада розпочала збір доказів злочинів, скоєних росіянами під час вторгнення в Україну.

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Верховна Рада
Олександр Корнієнко
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