Наступного тижня заплановано засідання Верховної Ради, - віце-спікер
Депутати зберуться орієнтовно на початку тижня та розглянуть найважливіші законопроекти з економічного та військового блоку.
Про це, як повідомляє Цензор.НЕТ, Олександр Корнієнко заявив в ефірі телемарафону, інформує Еспресо.TV.
"Ми готуємо наступне засідання, воно буде наступного тижня, орієнтовно на початку тижня", - сказав перший заступник голови парламенту.
Зокрема, парламентарі розглянуть економічні законопроєкти, які сприятимуть зниженню цін на пальне.
"Треба відрегулювати ще кілька питань, пов'язаних і за допомогою Україні добровольців та волонтерів з усього світу. Є питання, пов'язані із певними аспектами відповідальності військовослужбовців. Це все речі дуже предметні, точкові. У нас всі комітети над ними працюють, пропонується багато інших законопроектів, але братимемо найважливіші", - додав він.
- Нагадаємо, відразу після вторгнення Росії Верховна Рада запровадила воєнний стан у державі.
- 2 березня Верховна Рада розпочала збір доказів злочинів, скоєних росіянами під час вторгнення в Україну.
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