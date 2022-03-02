Верховна Рада почала збирати докази порушень прав людини та воєнних злочинів росіян під час вторгнення РФ в Україну
2 березня Верховна Рада розпочала збір доказів злочинів, скоєних росіянами під час вторгнення в Україну
Про це йдеться в телеґрам-каналі парламенту.
"Сьогодні надважливо фіксувати факти атак окупаційних військ на цивільні об’єкти в Україні. Тому ми розпочинаємо збір доказів щодо порушень прав людини та воєнних злочинів росіян в Україні", - повідомили у Верховній Раді.
Повідомлення потрібно надсилати на електронну адресу KharkivTribunalEvidence@gmail.com. Вони повинні містити таку інформацію:
- коли (дата, час);
- де (максимально точна адреса);
- обставини (що саме відбулось, яку зброю було використано, чому вважаємо, що винні окупанти);
- опис жертв і руйнувань;
- фото/відео на підтвердження обставин;
- коротке свідчення від юриста, якщо він був безпосереднім свідком, або від іншого очевидця із зазначенням його паспортних даних;
- якщо є альтернативна версія події від окупантів, то пояснити, у чому вона полягає й чому не правильна.
У Верховній Раді закликали не надавати жодної інформації неідентифікованим особам та організаціям.
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