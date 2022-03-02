Верховна Рада почала збирати докази порушень прав людини та воєнних злочинів росіян під час вторгнення РФ в Україну

Про це йдеться в телеґрам-каналі парламенту.



"Сьогодні надважливо фіксувати факти атак окупаційних військ на цивільні об’єкти в Україні. Тому ми розпочинаємо збір доказів щодо порушень прав людини та воєнних злочинів росіян в Україні", - повідомили у Верховній Раді.



Повідомлення потрібно надсилати на електронну адресу KharkivTribunalEvidence@gmail.com. Вони повинні містити таку інформацію:

коли (дата, час);

де (максимально точна адреса);

обставини (що саме відбулось, яку зброю було використано, чому вважаємо, що винні окупанти);

опис жертв і руйнувань;

фото/відео на підтвердження обставин;

коротке свідчення від юриста, якщо він був безпосереднім свідком, або від іншого очевидця із зазначенням його паспортних даних;

якщо є альтернативна версія події від окупантів, то пояснити, у чому вона полягає й чому не правильна.

Схема може мати не всі пункти, але бажано виконати більшість із них. У подальшому інформацію не перевірятимуть. У разі сумнівів, чи відбулася подія й чи була саме такою, повідомлень не варто надсилати.У Верховній Раді закликали не надавати жодної інформації неідентифікованим особам та організаціям.

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