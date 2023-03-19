Про це пише Politico із посиланням на джерела.

Зазначається, що в НАТО розглядають крок, покликаний зупинити Росію від розширення її війни за межі України. Зокрема мовиться про накопичення обладнання вздовж східного кордону Альянсу і визначення десятків тисяч військових, які можуть поспішати на допомогу союзникам у найкоротші терміни.

"В умовах, коли країни вже стурбовані власними запасами боєприпасів, а Україна гостро потребує більше снарядів і зброї від союзників, існує ризик того, що не всі члени НАТО виконають свої обіцянки щодо участі в нових планах альянсу", - ствердили автори. Також вони пишуть, що такі дії потребують координації та великих зусиль від 30 членів НАТО: надання солдатів, місць для тренувань, велика кількість зброї та спорядження.

Видання повідомляє, що військове керівництво країн Альянсу повинно подати оновлені регіональні плани оборони.

Офіційні особи висувають ідею про те, що для того, щоб нова модель запрацювала, потрібно до 300 тисяч військовослужбовців НАТО.

За словами Генріха Брауса, колишнього помічника генерального секретаря НАТО з питань оборонної політики і планування сил, перший ешелон може складатися з близько 100 000 солдатів, готових до передислокації протягом 10 днів, може бути сформований з Польщі, Норвегії та країн Балтії (Естонії, Латвії і Литви). Це можуть бути також багатонаціональні бойові групи, які Альянс вже створив на східному фланзі.

Другий ешелон військ буде підтримувати цих солдатів, готовий до розгортання з таких країн, як Німеччина, протягом 10-30 днів.