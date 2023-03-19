НАТО можуть посилити східний кордон Альянсу з РФ розміщенням до 300 тис. військових, - Politico
У НАТО обговорюють можливість розміщення техніки та до 300 тис. військових на східних кордонах Альянсу з РФ, щоб росіяни не змогли піти війною за межі України
Про це пише Politico із посиланням на джерела.
Зазначається, що в НАТО розглядають крок, покликаний зупинити Росію від розширення її війни за межі України. Зокрема мовиться про накопичення обладнання вздовж східного кордону Альянсу і визначення десятків тисяч військових, які можуть поспішати на допомогу союзникам у найкоротші терміни.
"В умовах, коли країни вже стурбовані власними запасами боєприпасів, а Україна гостро потребує більше снарядів і зброї від союзників, існує ризик того, що не всі члени НАТО виконають свої обіцянки щодо участі в нових планах альянсу", - ствердили автори. Також вони пишуть, що такі дії потребують координації та великих зусиль від 30 членів НАТО: надання солдатів, місць для тренувань, велика кількість зброї та спорядження.
Видання повідомляє, що військове керівництво країн Альянсу повинно подати оновлені регіональні плани оборони.
Офіційні особи висувають ідею про те, що для того, щоб нова модель запрацювала, потрібно до 300 тисяч військовослужбовців НАТО.
За словами Генріха Брауса, колишнього помічника генерального секретаря НАТО з питань оборонної політики і планування сил, перший ешелон може складатися з близько 100 000 солдатів, готових до передислокації протягом 10 днів, може бути сформований з Польщі, Норвегії та країн Балтії (Естонії, Латвії і Литви). Це можуть бути також багатонаціональні бойові групи, які Альянс вже створив на східному фланзі.
Другий ешелон військ буде підтримувати цих солдатів, готовий до розгортання з таких країн, як Німеччина, протягом 10-30 днів.
- Нагадаємо,15 березня Ердоган заявив, що його країна "дотримуватиметься обіцянки, яку вона дала" щодо вступу Фінляндії до оборонного альянсу НАТО, а Швеції, ймовірно, вже після виборів у Туреччині.
- А міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що українська перемога у війні з Росією стане найважливішим кроком на шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції.
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