Про це повідомив колишній командувач Сухопутних військ Польщі, ексзаступник міністра оборони генерал Вальдемар Скшипчак в коментарі Укрінформу.

"НАТО зараз має прийняти рішення про повну мобілізацію усіх країн-членів Альянсу, зокрема США, щоб збільшити у декілька разів військову допомогу для України. Українці повинні мати набагато більше зброї і боєприпасів, ніж мають зараз", - наголоси він.

За його словами, військові України повинні мати можливість завдавати ударів по скупченнях ворожих військ і складах, які формуються для нового наступу на Україну, ще на території РФ біля Воронежа, Курська та Бєлгорода. Для цього Україні потрібні насамперед ракети далекого радіусу дії, зокрема ATACMS.

"На Заході має бути згода на постачання таких ракет, немає іншого виходу. Якщо вони хочуть уникнути катастрофи, то мають дати згоду на постачання Україні ракет ATACMS", - зазначає Скшипчак.

На переконання генерала, ЗСУ також мають отримати від Заходу велику кількість бронетанкового озброєння, аби після відбиття російського наступу швидко вдарити у відповідь. Йдеться, зокрема, про танки Leopard, з якими ЗСУ, за словами Скшипчака, треба додатково сформувати 4-6 нових батальйонів.

Оцінюючи ситуацію на фронті, польський генерал висловив думку, що РФ, можливо, готується вдарити з півночі у напрямку на захід від Харкова вздовж східного берега річки Ворскла до місця її впадання у Дніпро і далі вдарити по місту Дніпро, аби відрізати цю частину України. При цьому безпосередній наступ на Київ він зараз вважає малоймовірним.

Він зазначив, що до наступу РФ готує угруповання військ чисельністю 120-150 тис.

"Вони готуються вдарити або під час морозів, або почекають до весни. Проте мені здається, що вони поспішатимуть”, - зазначив Скшипчак.

У ДПСУ 27 грудня розповіли, що ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована, але напружена, адже там спільно з РФ відбувається нагнітання шляхом демонстрації спільних заходів підготовки військових підрозділів.

29 грудня колишній командувач військ США в Європі генерал Бен Ходжес запевняє, що якщо Україна отримає від США ракети ATACMS, це дозволить вражати цілі в Криму та інші ключові позиції російської армії.

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