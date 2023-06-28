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Ексклюзив

НАТО шукає способи, щоб висловити чітку позицію щодо майбутнього членства України, - генерал Ходжес

28 червня, 2023 середа
08:24
Суспільство Бен Ходжес

Альянс справді шукає способи, аби сказати чітке повідомлення щодо майбутнього членства України в НАТО. У світі стане безпечніше після вступу України

Про це заявив генерал і екскомандувач Сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес в етері Еспресо.

"Я доволі оптимістично налаштований щодо саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі. Я гадаю, що Альянс справді шукає способи, аби сказати чітке повідомлення щодо майбутнього членства України в НАТО. Я вже відчуваю цю позитивну динаміку і впевненість щодо підтримки України членами НАТО, аби вступ стався якнайшвидше. Гадаю, що тут є велика відповідальність на плечах США. Ми хочемо, щоб всі в Україні та світі відчували себе безпечніше і це станеться, коли Україна стане членом НАТО", - заявив він.

Що відомо про вступ України до НАТО

11-12 липня відбудеться саміт країн НАТО у Вільнюсі. На ньому Україна очікує конкретних рішень щодо свого шляху до вступу в Альянс. 23 травня посол України в НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що в контексті майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі Україна готує два пакети співпраці - політичний та практичний, які запропонує для обговорення.

Своєю чергою очільник МЗС Дмитро Кулеба 30 травня озвучив три кроки для успіху Вільнюського саміту: "Посилити інституційні зв'язки та допомогу між Україною та НАТО. Зробити крок до членства України в НАТО. Надати гарантії безпеки на шляху України до НАТО". 

10 червня заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов висловив переконання, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу країни до НАТО. 13 червня генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.

15 червня Європарламент 425 голосами "за" ухвалив резолюцію із закликом запросити Україну до НАТО. 16 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Столтенберга відмовитися від ПДЧ при вступі України до НАТО.

Президент США Джо Байден повідомив, що він не проти прибрати етап ПДЧ для вступу України до НАТО. Це означатиме певне полегшення процедури приєднання.

Також 21 червня Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна є ключовою частиною оборони Європи, й закликав союзників запросити країну до НАТО.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі запевнив, що країна надасть підтримку Україні для вступу за спрощеною процедурою до Альянсу.

27 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має всі підстави, щоб отримати політичне запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі

Світ
Україна
Війна з Росією
НАТО
Бен Ходжес
вступ до НАТО
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