НАТО відповість на "гарантії безпеки" РФ цього тижня і підтвердить, що не поступиться Москві у питанні вступу країн до Альянсу
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс надасть письмову відповідь щодо "гарантій безпеки", які Москва вимагає від Заходу, протягом цього тижня
Про це Столтенберг сказав у інтерв'ю CNN.
"Ми у НАТО фіналізуємо пропозиції, письмовий документ, який ми надішлемо їм (росіянам, - ред.) пізніше цього тижня. Ми зробимо це паралельно зі Сполученими Штатами Америки, тому що США отримали проєкт договору з Росії", - сказав Столтенберг.
Генсек НАТО зазначив, що у відповіді йтиметься про те, що Альянс готовий сісти за стіл переговорів з РФ та обговорити контроль за озброєнням, роззброєння, прозорість щодо військової діяльності, механізми зменшення ризику та інші питання, важливі для європейської безпеки. Водночас він наголосив, що НАТО не поступляться основними принципами, зокрема правом кожної держави у Європі вирішувати питання щодо членства.
"Ми готові сісти і вислухати стурбованість Росії, але ми не готові йти на компроміс щодо основних принципів", - сказав Столтенберг.
- Нагадаємо, 1 грудня 2021 року Володимир Путін зажадав юридичних гарантій від президента США щодо нерозширення Північноатлантичного альянсу.
- Під час переговорів у Європі 10 і 12 січня 2022 року США відмовилися надавати Росії гарантії про нерозширення НАТО на схід. 19 січня заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков запропонував США альтернативу вимогам щодо "гарантій безпеки": достатньо пообіцяти Москві, що Вашингтон не голосуватиме за членство України в НАТО.
- За результатом переговорів 21 січня США заявили, що нададуть Росії свою відповідь на вимоги щодо "гарантій безпеки".
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