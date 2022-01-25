НАТО відповість на "гарантії безпеки" РФ цього тижня і підтвердить, що не поступиться Москві у питанні вступу країн до Альянсу

Про це Столтенберг сказав у інтерв'ю CNN.

"Ми у НАТО фіналізуємо пропозиції, письмовий документ, який ми надішлемо їм (росіянам, - ред.) пізніше цього тижня. Ми зробимо це паралельно зі Сполученими Штатами Америки, тому що США отримали проєкт договору з Росії", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО зазначив, що у відповіді йтиметься про те, що Альянс готовий сісти за стіл переговорів з РФ та обговорити контроль за озброєнням, роззброєння, прозорість щодо військової діяльності, механізми зменшення ризику та інші питання, важливі для європейської безпеки. Водночас він наголосив, що НАТО не поступляться основними принципами, зокрема правом кожної держави у Європі вирішувати питання щодо членства.

"Ми готові сісти і вислухати стурбованість Росії, але ми не готові йти на компроміс щодо основних принципів", - сказав Столтенберг.