НАТО вступатиме у бій: Братчук про повітряні цілі РФ на кордоні з Румунією

Про це повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в етері телеканалу "Еспресо".

"Я думаю, якщо буде повітряна загроза на території Румунії , вони мають вступати у бій, бо ми це робити не можемо", - зазначив Братчук.

Після неодноразових падінь російських ударних дронів на території Румунії, певні червоні лінії ворог знову продовжує використовувати, каже речник Української добровольчої армії "Південь".

"Шахеди та ракети запускаються поблизу державного кордону з Молдовою та Румунією. Румунія підтягнула ППО, бойова авіація там має бути задіяна. Ймовірно, з певним часом ми дізнаємося про те, що російський шахед залетів на територію Румунії або намагався це зробити. Тоді військові нашої союзної країни зіб'ють цю повітряну ціль. Сподіваємось на рішучість румунських військових, вона у них точно є", - повідомив Братчук.

За його словами, зараз про формат спільної бойової роботи зі ЗСУ невідомо, бо НАТО намагається юридично дистанціюватися від того що відбувається.