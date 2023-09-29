НАТО вступатиме у бій: Братчук про повітряні цілі РФ на кордоні з Румунією
НАТО вступатиме у бій при фіксуванні порушення повітряного простору Молдови
Про це повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в етері телеканалу "Еспресо".
"Я думаю, якщо буде повітряна загроза на території Румунії , вони мають вступати у бій, бо ми це робити не можемо", - зазначив Братчук.
Після неодноразових падінь російських ударних дронів на території Румунії, певні червоні лінії ворог знову продовжує використовувати, каже речник Української добровольчої армії "Південь".
"Шахеди та ракети запускаються поблизу державного кордону з Молдовою та Румунією. Румунія підтягнула ППО, бойова авіація там має бути задіяна. Ймовірно, з певним часом ми дізнаємося про те, що російський шахед залетів на територію Румунії або намагався це зробити. Тоді військові нашої союзної країни зіб'ють цю повітряну ціль. Сподіваємось на рішучість румунських військових, вона у них точно є", - повідомив Братчук.
За його словами, зараз про формат спільної бойової роботи зі ЗСУ невідомо, бо НАТО намагається юридично дистанціюватися від того що відбувається.
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У ніч із 3 на 4 вересня Росія здійснила масовий удар по півдню України іранськими дронами-камікадзе. За інформацією прикордонників, деякі з дронів упали й вибухнули на території Румунії – країни-члена НАТО. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив про наявність фотодоказів падіння дронів у Румунії. Влада Румунії спочатку заперечувала падіння фрагментів дронів і стверджувала, буцімто вони не становили небезпеки для країни. Однак 6 вересня міністр оборони Румунії Анхель Тілвар підтвердив, що команда міністерства виявила на території країни ймовірні шматки російського безпілотника.
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