НАТО закликає Росію виконати зобов'язання щодо нового договору про ядерну зброю

Про це йдеться в заяві НАТО.

"Ми закликаємо Росію виконати свої зобов'язання за договором, сприяючи інспекціям нового СНО (договір про скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь Росії й США, - ред.) на території Росії та повернувшись до участі в органі імплементації договору, BCC", - наголосили в НАТО.

Зазначається, що Росії вирішила вивести свої ядерні об'єкти з-під інспекційної діяльності США й відхилила прохання США провести зустріч з метою розв'язання проблем, що виникли.

"Союзники по НАТО, як і раніше, вважають, що ефективний контроль над озброєннями є істотним внеском у досягнення наших цілей у галузі безпеки. Новий договір про СНО відповідає інтересам національної безпеки всіх держав, включаючи й союзників по НАТО", - йдеться у заяві.

У НАТО закликали Росію дотриматись домовленостей договору, відновити інспекції на своїй території та повернутись до консультацій у рамках сесій двосторонньої комісії.